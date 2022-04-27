Boğaziçi tarihinin en kalabalık iftarı
Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitimciler ve öğrenciler iftar yemeğinde bir araya geldi. Bazı statükocu akademisyenler sebebiyle eğitimle değil eylemlerle anılan Boğaziçi Üniversitesi’nde, mübarek Ramazan ayında okul tarihinin en geniş katılımlı iftar programı gerçekleştirildi.
Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün 24 Nisan’da düzenlediği iftar yemeğinde bir araya gelen yüzlerce Boğaziçi talebesi, Güney Kampüs Meydan’da orucunu açtı. Medine usulü iftar yemeğine oruç tutmayan öğrencilerin de eşlik ettiği bildirildi. İftarın ardından seccadelerin serildiği meydanda öğrenciler omuz omuza akşam namazını eda etti.
İslam’ın kuşatıcı ve kucaklayıcı atmosferinin tezahür ettiği Boğaziçi Üniversitesi’nin bahçesindeki iftar tablosu, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir yansıması olarak kayıtlarda yerini aldı.