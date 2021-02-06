Boğaziçi provokatörleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Mesele Selahattin Demirtaş'a kadar geldi!

Boğaziçi provokatörleri '12. Cumhurbaşkanına açık mektup' başlığı ile bir yazı kaleme aldı. "Eylemimizin tek sebebi 'kayyım' rektör istemememizdir." denilerek başlayan mektup, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteği ile devam etti.

'Biz aracı sevmiyoruz'

CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile öğrenci eylemi olmaktan çıkarak üniversite sınırlarını aşan Boğaziçi provokasyonunun mimarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan görüşme talebini reddederek provokasyona devam eden grup, "Biz aracıları sevmiyoruz, doğrudan ve herkesle açık bir şekilde konuşmayı tercih ediyoruz." dedi.

'LGBTİ arkadaşlarımıza yönelik itibarsızlaştırma kampanyasını sonlandırın'

Boğaziçi Üniversitesi'nde süren eylemin nedenini anlatan grup, yine Prof. Dr. Melih Bulu'yu öne sürerek "Kayyım rektör istemiyoruz." ifadesini kullandı. Provokatörler, LGBTİ'li sapkınların Kabe-i Muazzama'ya yönelik hadsiz hakaretinden sonra gelen tepkilere ise şu taleple cevap verdi: "LGBTİ arkadaşlarımıza ve diğer hedef gösterilen bütün gruplara yönelik itibarsızlaştıma kampanyaları sona ersin. LGBTİ arkadaşlarımıza sapkın diyorusunuz, biz 'LGBTİ insan hakkıdır' diyoruz."

Ve esas dertleri!

Eylemimizin tek sebebi 'kayyım rektör istemememiz' denilerek başlayan mektup, başka taleplerle devam etti. Yaptığı 'sokağa çıkın' çağrısı ile 37 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan ve hakkında 2 bin 676 mağdur müştekinin şikayetçi olduğu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen provokatörler, Gezi olaylarında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesini ve Yeni Akit'in gündeme getirdiği Gezi finansörü Osman Kavala'nın sözde akademisyen eşi Ayşe Buğra'yı gündeme getirdi. Bununla da yetinmeyen provokatörler 15 Temmuz ihanetine soyunan FETÖ'cülerin işlerinden uzaklaştırılmasını eleştirdi. "KHK mağduru yurttaşlarımızın mağduriyeti giderilsin." dedi.

İşte mektubun tamamı: