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Gündem 'Boğaziçi' provokasyonu alet edilen 'başörtülü öğrenci' yalanı ellerinde patladı! EGM görüntüleri yayınladı
Gündem

'Boğaziçi' provokasyonu alet edilen 'başörtülü öğrenci' yalanı ellerinde patladı! EGM görüntüleri yayınladı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz protestolarda gözaltına alınan Şeyma Altundal, "polisin açılan başörtüsünü örtmesine izin vermediğini" iddia etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, iddiaları yayınladığı görüntülerle yalanladı. Altundal’ın polis eşliğinde normal bir şekilde gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 11:40:00 - 2021-02-04 12:05:24

Şeyma Altundal adlı ‘başörtülü’ bir öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz protestolarda gözaltına alındı.

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Altundal, gözaltına alındığı sırada yerde sürüklendiğini, hatta polisin açılan başörtüsünü düzeltmesine dahi izin vermediğini iddia etti.

Mesnetsiz iddia Oda TV başta olmak üzere solak medya tarafından servis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bu iddialara olay anına ilişkin görüntülerle cevap verdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor" sözlerine yer verildi.

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