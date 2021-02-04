Boğaziçi protestolarında kaç kişi gözaltına alındı kaç kişi tutuklandı?

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerin eylemleri bitmek bilmiyor. Rektör atamasını bahane edip protestolar düzenleyerek gezi ihanetini yeniden canlandırmak isteyen terör gruplarına emniyet göz açtırmıyor. Dış güçlerin de gazıyle ihanetlerine Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sergilemeye çalışan marjinal gruplara tepkiler çok büyük.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siz öğrenci misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin en güzide eğitim kurumlarından birisidir. Orada huzursuzluk çıkarmak isteyen marjinal yapılara asla müsaade etmeyiz. Hiç kimseye devletimizin gücünü sınamayı tavsiye etmiyoruz. Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde gözaltına alınan 108 kişiden 79'unun DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi olduğunu açıklamıştı. Bakan Soylu, “Şimdi diyor ki 'Siz kayyum rektör atadınız.' Bu, faşist bir yaklaşım, doğru bir yaklaşım değil. Kendi rektörünüzle ilgili böyle bir tavır ortaya koymanız doğru değil. Bu siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kucaklayacak bir yaklaşım değildir." demişti.