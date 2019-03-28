Boğaziçi Caz Korosu Avrupa turnesinde beğeni topladı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Caz Korosu, bugüne kadar çıktığı en büyük Avrupa turnesini tamamladı.

Genel Sanat Yönetmeni ve Kurucu Şefi Masis Aram Gözbek yönetiminde 15 Mart'ta Bulgaristan Sofya'dan başlayan turne, Slovenya Koper’deki konserle son buldu.

Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Slovenya’daki 8 şehirde 10 konser veren koro, dinleyicilerin ve akademik çevrelerin beğenisini kazandı.

Boğaziçi Caz Korosu, turne dahilinde Avusturya’nın en prestijli müzik kurumlarından Musikverein Graz ve maestro Franz M. Herzog’un özel davetiyle 7. Festkonzert’te konuk koro olarak dünyanın en iyi müzisyenlerinin ve topluluklarının sahneye çıktığı Stefaniensaal’in büyülü atmosferinde tarihi bir konser gerçekleştirdi.

Koronun performansı iki kez dakikalarca ayakta alkışlanırken bazı izleyiciler ve koro üyeleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Boğaziçi Caz Korosu konserin finalinde ise Johann Joseph Fux Konservatuvarı orkestrası, korosu, solistleri ve Chorus Pro Musica Graz (Gerd Kenda, şef) ile beraber Franz M. Herzog yönetiminde “Gloria” (J. Rutter) eserini seslendirdi.



Koro, turnedeki konserlerinde Şef Masis Aram Gözbek’in düzenlemelerinin yanı sıra, Muammer Sun, Ulvi Cemal Erkin, Cenan Akın, Erdal Tuğcular, Hasan Uçarsu gibi önemli bestecilerin geleneksel ve çağdaş eserleri icra etti.

Maurice Ravel, Ola Gjeilo, Guarionex Morales-Matos, Jukka Linkola, Jonathan Rathbone ve Moses Hogan’ın eserlerinin yer aldığı repertuvar, 5 ülkeden seçilen sürpriz eserlerle zenginleştirildi.