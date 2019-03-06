Boğazı çelik halatla kesilen imam yaşam mücadelesini kaybetti

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde kesilen ağacı çekmek için yola gerilen ince çelik halatı taktığı kask nedeniyle göremeyen ve bu nedenle boğazını çelik halatın kesmesi sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü imam Mustafa Saka, 37 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçenin Kavaklı mahallesindeki camide imam olarak görev yapan 49 yaşındaki Mustafa Saka, eşi Ayşe Saka (47) ile birlikte 27 Ocak günü bir cenazeye katılmak için motosikletiyle evinden yola çıktı. Bir süre sonra Saka, evlerinin yakınında kesilen ağacı çekmek için yola gerilen çelik halatı taktığı kask ve yolda hiçbir güvenlik tedbiri alınmaması nedeniyle görmeyince boğazı kesilerek motosikletinden yere düştü. Eşinin ve çevredekilerin yardımı ile bölgeye ambulans çağrılırken, olay yerine gelen ekipler Mustafa Saka ve eşi Ayşe Saka’yı yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Mustafa Saka buradan ambulans helikopter ile KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 37 gündür tedavi altında olan Saka, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayda ihmali olanlar hakkında kamu davası açıldı.