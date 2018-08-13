Boğazda sinir sıkışması belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Boğazda sinir sıkışması; oldukça sık karşılaşılan ve aşırı acı veren bir durumdur. Genelde basit bir rahatsızlık olarak görülür ve fazla önemsenmez. Ancak uzun süre bu rahatsızlığa maruz kalan kişilerin bir an önce doktora başvurmaları gereklidir. Çünkü bu durum farklı ve daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Boğazda sinir sıkışması genellikle boyun çevresini sarmalayan küçük kasların incinmesiyle meydana gelir ve eğer tek sorun sadece sinir sıkışması ise birkaç gün içerisinde geçer.

Bu rahatsızlığın sebeplerinin en başta geleni boynumuzu zorlayacak ters ve ani hareketler yapmaktır. Bu zorlamalar devam ettiği taktirde boyundaki ve boğazdaki kaslar sıkışır. Bunun sonucu olarak da boynumuzda ve boğazımızda hareket etmeyi zorlaştıracak ağrılar oluşur.

BOĞAZDA SİNİR SIKIŞMASI BELİRTİLERİ

Boğazda sinir sıkışmasının en büyük belirtisi boğazda hissedilen ani ağrılardır. Bunun dışında diğer belirtileri de şöyle sıralayabiliriz;

Boyun çevresinde ve omuzlarda hafif ağrılar ve uyuşmalar meydana gelmesi

Boyunu çevreleyen kaslarda kasılmalar görülmesi

Hastalarda halsizliğe, ağrıya ve boyun bölgesinde şişmelere yol açan serviko brakiyal sendromu da bu rahatsızlığın belirtileri arasındadır.

Boğazı çevreleyen kaslarda kuvvetsizlik hissi

Gırtlak çevresinde ani kasılmalar

BOĞAZDA SİNİR SIKIŞMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Boğazda sinir sıkışması için kendi kendinize uygulayacağınız yöntemler vardır.

Ancak bu yöntemler uygulandıktan sonra ağrılar hala devam eder ve uzun süre geçmezse bir an önce doktora başvurmakta büyük fayda vardır. Şimdi endi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemleri kısacak sıralayalım;

Bu rahatsızlığa maruz kalanların yapması gereken ilk şey boynu dinlendirmektir. Ancak bu dinlenme esnasında boğazınıza ya da boynuza fazla baskı uygulanmasından kaçının. Sinir sıkışması durumunda görülen en etkili yöntem dinlenmektir.

Boğazınızda oluşan ağrıları azaltmak ve kasların gevşemesine yardımcı olmak için ağrının olduğu noktaya ve çevresine masaj yapın.

Hafif boyun egzersizleri yapın. Ancak bu egzersizlerinin sizi rahatlatan esnetme ve gerdirme hareketleri olmasına dikkat edin.

Sıcak ve soğuk uygulamalar yapın. Bu yapacağınız uygulama da ağrılarınızın azalmasına ve kasların gevşemesine yardımcı olacaktır.

Reçetesiz de kullanabileceğiniz ağrı kesici ilaçlarda kullanabilirsiniz. Bu ilaçlarda sinir sıkışmasından dolayı oluşabilecek iltihaplanmayı önlemeye ve ağrıların azalmasına yardımcı olur.