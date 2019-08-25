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Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli gelişme! İki gemi çarpıştı

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve boğazdan çıkış yapmaya çalışan iki gemide çatışma yaşandı. Kazada can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmedi.

25 Ağustos 2019 Pazar 07:49
Çanakkale Boğazı'nda tehlikeli gelişme! İki gemi çarpıştı

Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ve boğazdan çıkış yapmaya çalışan iki gemide çarpışma yaşandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı'na Gelibolu yönünden giriş yapan Zonguldak'tan Cebeli Tarık Boğazı'na giden Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki "Esl Dolphin" isimli gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a giden Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki "Free Stage" isimli iki gemi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Gemi kaptanları olayın ardından durum Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-6" ve "Kurtarma-10" römorkörleri ile "KEGM-9" isimli hızlı tahliye botu sevk edildi.

Can kaybı ve kirlilik meydana gelmedi

Yaşanan kaza sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi.

Gemiler gerekli sörvey kontrollerinin yapılması için Şevketiye demir bölgesine gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 07:49
  1. Zonguldak
  2. Çanakkale Boğazı
  3. gemi

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