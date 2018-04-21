Boğazda hareketlilik! 3 Rus savaş gemisi...
Rus donanmasına ait 3 savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemilere Sahil Güvenlik botları eşlik etti.21 Nisan 2018 Cumartesi 16:46
Ege Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı, "Nikolai Filchenkov" isimli askeri gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü. Marmara yönünden boğaza giren "868" borda numaralı "BSF Pytlivy" ve "870" borda numaralı "Smitlivy" isimle gemiler de Ege yönüne doğru seyir yaptı.
Gemilere, boğazdan geçişleri sırasında Sahil Güvenlik unsurları eşlik etti.
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