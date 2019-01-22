0553 313 94 23

Boğaz'da 'donanma' hareketliliği devam ediyor!

Son dönemde Türk Boğazları'ndan geçen askeri gemi hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bugün de Rus donanmasına ait 121 metre boyundaki gemi sahil güvenlik unsurlarının refakati eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

22 Ocak 2019 Salı 16:36
Boğaz'da 'donanma' hareketliliği devam ediyor!

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Liman hakkında bilgi verilmedi

Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 121 metre boyundaki "PM-56" isimli savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının Boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:36
  1. Rus donanması
  2. Çanakkale Boğazı
  3. Marmara Denizi
  4. PM-56
  5. savaş gemisi
  6. Ege Denizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Nevriye Yılmaz'a milli görev
    3. Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
    4. İran'da gece partisine 72 gözaltı
    5. Sivasspor'dan "hakem" açıklaması
    6. Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu..
    7. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    8. Polislere "işkence ederek öldürme"den..
    9. Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski..
    10. Şırnak'ta terör operasyonu
    11. Suudi yönetimi çığırından çıktı.....
    12. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    13. AB Aachen Anlaşması'na "temkinli"..
    14. İP Lideri Akşener'den 'ittifak'..
    15. Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı
    16. Bedia Özgökçe Ertan kimdir nerelidir?
    17. Soylu'dan "sahte hesaplarla..
    18. TCG Bandırma gemisi Beyrut Limanı'nda
    19. "İsrail, uluslararası hukuk, ahlak ve..
    20. İki dev işbirliğine 'Tamam' dedi!..
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe