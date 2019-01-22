Boğaz'da 'donanma' hareketliliği devam ediyor! Son dönemde Türk Boğazları'ndan geçen askeri gemi hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bugün de Rus donanmasına ait 121 metre boyundaki gemi sahil güvenlik unsurlarının refakati eşliğinde Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Liman hakkında bilgi verilmedi Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 121 metre boyundaki "PM-56" isimli savaş gemisi, yaklaşık 1 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı. Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının Boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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