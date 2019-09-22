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Boğaz'da can pazarı! Tekne, içindekilerle birlikte battı

İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılarının içinde bulunduğu tekne battı.

22 Eylül 2019 Pazar 15:27
Boğaz'da can pazarı! Tekne, içindekilerle birlikte battı

Üsküdar'da belirlenen alan dışında kaçak olarak midye avlayan ve içinde 3 kişi bulunan tekne battı. Denizde bir süre kalan 3 kişiyi, kendileri ile birlikte açılan diğer teknedeki arkadaşları kurtardı.

Avcı arkadaşları kurtardı

Üsküdar'da Boğaz'da belirlenen alan dışında midye avlayan iki tekne Beylerbeyi açıklarına geldiklerinde teknelerden biri alabora oldu. Batan teknenin içinde bulunan 3 kişinin yardımına arkadaşları yetişti. Midyeciler, arkadaşlarının teknesine çıkartırılırken tekne tamamen denize gömüldü. Diğer teknede bulunan midyeciler arkadaşlarını kurtardıktan sonra gözden kayboldu.

Kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

"Arkadaşlarının birini bıraktılar"

Teknenin batma anını gören Ümit Topal, "İki tane midyeci, midye çıkartıyorlar her sabah burada. Bir tanesi su aldı, battı zaten. Diğer tekneden can simidi attılar, arkadaşlarının birini bıraktılar hatta sürüklendi oraya kadar, sonra can simidi attılar. Tekne geldi kurtardı. Tam orada battı tekne" dedi.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 15:27
  1. midye
  2. Üsküdar
  3. Midyeciler
  4. Ümit Topal
  5. sahil güvenlik

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