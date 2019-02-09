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Boğaz turu faciayla sonlandı!

İstanbul'da Boğaz turu yapan bir teknede bulunan yolculardan biri denize düşerek hayatını kaybetti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:59
Boğaz turu faciayla sonlandı!

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 12.00 sıralarında yaşandı. Eminönü'nden hareket eden bir tur teknesi Ortaköy açıklarına geldiğinde yolculardan biri henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Çoğu turist olan ve olaya şahit olan yolcular büyük panik yaşadı.

Denizden çıkarılıp ilk müdahalesi yapıldı

Olayı haber alıp kısa sürede bölgeye ulaşan Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri su üstündeki kişiyi bota çıkardı. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu denizden çıkarılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Kişi daha sonra Sahil Güvenlik ekipleri teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ambulansa aldıkları kişiyi ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Türk olduğu öğrenildi

Ortaköy iskelesine çekilen tur teknesindeki turist yolcular burada indirildi. Turistlerin olayın şokunu atlatamadığı görüldü. Denize düşen kişinin Türk olduğu, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:59
  1. İstanbul Boğazı
  2. tur teknesi
  3. Eminönü
  4. Ortaköy
  5. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği
  6. Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Umur Zamanoğlu
  7. Sahil Güvenlik
  8. Ortaköy iskelesi

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  • AHMEDAHMED33 dk önce
    Tur teknesinde anında müdahale için , bir tane cankurtaran yok. Aylık kazançlarından 2-3 bin lira ayırıp bir adama maaş ödeyip teknede bulundurmuyorlar.Anında müdahale edilseydi düşen adam acaba yaşar mıydı?

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