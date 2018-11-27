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İstanbul Boğazı 'orkoz' nedeniyle gemi geçişine kapatıldı

İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca  gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, saat 21.30'dan itibaren normale döndü. Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

27 Kasım 2018 Salı 23:53
İstanbul Boğazı 'orkoz' nedeniyle gemi geçişine kapatıldı

Özellikle İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu.

Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan Boğaz trafiği, saat 21.30'dan itibaren normale döndü. 

Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

Orkoz nedir?

Orkoz ya da orkos, İstanbul Boğazı'nda görülen, güçlü bir ters akıntı türüdür. Orkozlar, başta lodos olmak üzere güneyden kuvvetli rüzgârların Marmara Denizi'nin sularını kuzeye yığmasından ötürü oluşur. Bu zamanlarda Boğaz'ın Marmara girişinde sular yarım metreye kadar yükselir. Bu olağandışı yükselme Boğaz'ın akıntı rejimini de değiştirir ve yüzeyde orkoz adı verilen ters akıntılar oluşur. Bu akıntının hızı zaman zaman 6-7 knota kadar çıkar ve Karadeniz'den Marmara'ya olan yüzey akıntısının hızına erişir. Orkozlar, yıl içinde birkaç kez görülür ve şehir hatları vapurlarının seferlerini iptal ettirecek kadar kuvvetli olabilirler.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 23:53
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