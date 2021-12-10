Boğaz iltihabında antibiyotik kullanmayın!

Soğuk havalarda toplumda görülme sıklığı artan boğaz iltihabı, zamanında ve yerinde müdahaleyle tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarıyla sonuçlanabilir. Bu yüzden boğaz iltihabının nedenlerini, belirtilerini ve tedavide nelerin yapılabileceğini bilmek, sağlığımız adına oldukça önemlidir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun, Özgür Gökmen Çelenk'e bademcik iltihabı nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Tutkun, kış aylarında en çok görülen hastalıklar arasında yer alan bademcik iltihabı (tonsilit) ile ilgili soruları yanıtladı.

Bademciklerin iltihaplanması, tonsilit olarak tanımlanıyor.

Bademcik iltihabı belirtileri

Titreme

Ateş

Boğaz ağrısı

Yutma güçlüğü

Baş ve eklem ağrıları

Boğazlar neden iltihaplanır?

Bademcik iltihaplanması bakteriler veya virüsler nedeniyle ortaya çıkıyor.Ancak bakteri kaynaklı veya virüs kaynaklı bademcik iltihaplarının tedavisi farklı.Bademcikler virüs nedeniyle iltihaplanmışsa antibiyotik verilmiyor.Evde dinlenerek, bitki çaylarıyla, doktorun önerdiği antiviral ilaçlar ve ağrı kesicilerle hastalığın kendiliğinden iyileşmesi bekleniyor.Ancak boğaz iltihabının nedeni bakteri ise o zaman tedavide antibiyotik kullanılıyor.

Bademciklere ne iyi gelir?

Diyetisyen Gamze Ekinci üst solunum yolları enfeksiyonları geçiren hastaların boğaz bölgelerini rahatlatmak, tahrişi hafifletmek için zencefilli çay ve zerdeçallı tavuk suyuna çorba öneriyor.