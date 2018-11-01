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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, Marmara bölgesinde sabaha karşı etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:41
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda, sabah karşı yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesi, boğazdaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Boğaz gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'nce (VTS) kuzey ve güney yönlerden giriş yapacak gemiler için telsizle uyarı yapılıp, boğazın saat 06.30'da transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldığı duyuruldu. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde bekletilmeye başlandı. Sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat, Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı hattındaki ulaşımın sağlandığı GESTAŞ A.Ş.'nin yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:41
  1. Çanakkale Boğazı
  2. sis

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