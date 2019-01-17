Havalar çok soğuk. Malum Türkiye’nin çoğu bölgelerinden kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Hal böyle olunca da ister soğuk havadan isterse de karlı havada nedeniyle vatandaşlar ne kadar da kalın elbise giyinse de yine de üşütüyor. Bunun sonucunda da başta boğaz ağrısı olmak üzere bir çok hastalık baş gösteriyor. Boğaz ağrısı nasıl geçer, boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısına karşı doğal tedavi yöntemleri neler? İşte detaylar…

Boğaz ağrısı birçok hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilir. Boğazda yanma ve hassasiyet olarak da görülen ve katı veya sıvı bir şey yutmakla ağrının arttığı gözlenen bu şikayetin bilinen en sık nedeni enfeksiyondur Enfeksiyonlara genellikle virüsler sebep olur. Ayrıca genelde çocuklar da görülen suçiçeği veya kızamık gibi virüs hastalıklarının da boğaz ağrısına sebep olabilmektedir. Daha az rastlanan bakteri'den kaynaklanan enfeksiyonlar boğaz ağrısına neden olur.

Boğaz ağrısın oluşturabilen diğer patojenler şunları içerir:

Grip virüsü

Boğaz iltihabına neden olan Epstein-Barr virüsü

Parainfluenza virüsleri

Entero viruslar

Uçuk virüsü

Boğaz ağrısına doğal tedavi önerileri

– Sıcak su ile 1/2 ila 1 çay kaşığı tuzu karıştırıp gargara yapın

– Bal ile sıcak çay, çorba suyu veya limonlu ılık su gibi boğazı yatıştırıcı sıcak sıvılar tüketin. Bitkisel çaylar özellikle boğaz ağrısını yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

– Boğaz pastili emmek boğaz ağrısını rahatlatmada etkilidir.

– Bulunduğunuz ortamdaki havayı nemlendirin

– Boğazınızı daha iyi hissedinceye kadar sesinizi dinlendirin.

Hamilelikte boğaz ağrısına iyi gelen bitkisel öneriler neler?

Boğaz ağrısı çok şiddetli değilse bir fincan aşırı sıcak olmayan çay ağrıya karşı iyi gelebilir. Çay bir miktar bal ve limon ile tatlandırılarak içilebilir. Bu şekilde ağrı daha çabuk ortadan kalkacaktır. Uyku problemi yaşamamak için çay içmek istemeyen anne adayları ılık suyun içine birkaç damla limon ve 1 tatlı kaşığı bal ilave ederek içebilir. Tıpkı çay gibi hafif boğaz ağrılarına karşı iyi gelir. Zencefil çayı yine hamilelik döneminde yaşanan boğaz ağrısı için kullanılabilir. Zencefil rendelenerek 5 dakika kadar kaynatılır. Kaynayan zencefilin suyu süzülür, içine bal ve limon eklenerek tüketilebilir. Gün içinde çok soğuk olmayan suya 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edilerek 2 defa gargara suyu olarak kullanılabilir. Uygulanan gargara kan dolaşımını hızlandırarak balgam söktürücü bir etki sağlar. 2-3 diş sarımsak iyice çiğnendikten sonra yutulur. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak boğaz ağrısına karşı fayda sağlar.

Boğaz enfeksiyonu olan çocukların tedavisi nasıl olmalıdır?

Eğer boğaz enfeksiyonuna virüslerin yol açtığı düşünülüyorsa çocuğa antibiyotik verilmez; çünkü bağışıklık sistemi enfeksiyon ile başa çıkabilmektedir. Ama boğaz enfeksiyonuna yol açan mikrop (beta) streptokoklar ise; hastanın mutlaka 10 gün süre ile antibiyotik kullanması gerekmektedir. Bademcik iltihabı olan çocukların bol sıvı almaları ve dinlenmeleri gerekmektedir. Hastanın yemek sırasında boğaz ağrısı olabileceği için çorba, püre gibi yumuşak gıdalar verilmelidir. Boğaz ağrısı için parasetamol ve ibuprofen içeren ağrı kesiciler verilir. Viral enfeksiyonlar sırasında verilen aspirin Reye sendromu denilen ağır bir duruma yol açabileceği için aspirin ya da aspirin içeren ağrı kesicilerin verilmemesi gerekir.