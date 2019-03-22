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Boğalarla dans eden adam

Artvin’de boğa yetiştiriciliği yapan Ulaş Gülseçgin boğalarını farklı bir yöntemle güreşlere hazırlıyor.

22 Mart 2019 Cuma 09:40
Boğalarla dans eden adam

Artvin’de boğa yetiştiriciliği yapan Ulaş Gülseçgin boğalarını farklı bir yöntemle güreşlere hazırlıyor. Boğalarla duygusal bağ kuran Gülseçgin, onlarla dans edip oynuyor.


Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri bölgede yoğun ilgi görüyor. Boğa yetiştiricileri, 400 ile 800 kilogram ağırlığında olan boğaları büyük özenle bakıyor.


Kentin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’nda 200 yıldır yaşatılan boğa güreşleri öncesi boğalarını güreşler hazırlayan boğa yetiştiricileri kampa aldıkları boğalarına, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor.



700 kilogramlık boğa sahibi ne yaparsa aynısını yapıyor


Artvin’de 30 yıldır boğa yetiştiriciliği yapan Ulaş Gülseçgin boğalarını farklı bir yöntemle güreşlere hazırlıyor. Boğalarıyla duygusal bir bağ kuran Gülseçgin, onlarla dans edip oyun oynuyor. 7 yıldır sahiplendiği 10 yaşındaki, 700 kilogram ağırlığında olan ‘tayfun’ isimli boğa sahibi ne yaparsa aynısını yapıyor. Gülseçgin, sadece komutlarıyla 700 kilogramlık boğayı oynatmayı başarıyor.


Boğacılığın dededen geldiğini söyleyen Gülçsegin,“Moralim bozulduğunda onların yanına gittim onlarla dertleştim. Hastalandıklarında günlerce ahırda yanında yattım. Bu şekilde onlarla aramızda bir bağ oluştu. Birlikte oynadık, ben ne yaparsam onlarda aynısını yaptılar. Arkadaşlarım inanmadı ’şans’ dediler. Yeniden yaptık bu kez videoya çektim ve bu şekilde inandılar. Daha sonra adım boğalarla dans eden adama çıktı. Hangi hayvan olursa olsun sen ona ne kadar ilgi gösterirsen oda sana ilgisini sevgisini gösterir” dedi

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:40
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