Boğalar eğitim yararına güreştirildi Muğla'da düzenlenen etkinlikte 120 boğa eğitim yararına güreştirildi- Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş: - "Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak"

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 18. Bayır Boğa Güreşleri'nde, 120 boğa eğitim yararına güreştirildi. Bayır Boğa Güreşi Arena'da gerçekleştirilen güreşlerde, boğaların kaçma ihtimali düşünülerek güvenlik tedbirleri alındı. Hava sıcaklığının 39 derece ölçüldüğü ilçede, güreş alanının toz olması nedeniyle belediye ekipleri sahayı sık sık suladı.

Kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde yaklaşık 3 bin kişinin izlediği güreşlerde, 120 boğa, Bayır Ortaokuluna yardım için güreştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin, Muğla'nın önemli kültürel etkinliklerinden olduğunu söyledi. Menteşe ilçesinin, adını, bölgede hüküm süren Menteşe Beyliğinden aldığını belirten Gümüş, "O günkü gelenek ve göreneklerimizi bugün bu topraklarda yaşatmaya özen gösteriyoruz. Menteşe Belediyesi olarak buna destek oluyoruz. Amacımız, bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak." dedi. Güreş Tertip Komitesi Başkanı Ali Turbalıoğlu ise 120 boğanın katıldığı güreşlerde izleyicilerin keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Turbalıoğlu, amaçlarının kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.