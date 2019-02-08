Boğaçhan Ünal kimdir? Boğaçhan Ünal CHP'den neden istifa etti? Boğaçhan Ünal hangi partiye katılacak?

Adana'nın Karataş İlçesi Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Belediye başkan adayları listesinden memnun olmayan çok sayıda il ve ilçe teşkilatları CHP’den istifa etmeye devam ediyor. CHP’den son istifa ise Karataş İlçesi Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal oldu. Peki Boğaçhan Ünal neden istifa etti? Boğaçhan Ünal hangi partiye katılacak?

Boğaçhan Ünal, CHP Adana İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, babasının vefatında tabutun üzerine CHP bayrağı koyarak son yolculuğuna uğurladığını, kendisinin de 17 yıldır ilçe başkanlığı görevini yaptığını, bu sürede devamlı partisinin oy oranını yükselttiğini belirtti. 2014 yılında seçilirken en yakın rakibine bin 400 oy fark attığını, başarılı bir belediye başkanı olarak 22 milyon borcu 12 milyona düşürdüğünü, istihdam ve gelişim sağladığını savunan Ünal, başarılarına rağmen 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmediğini anlattı. Boğaçhan Ünal, "Yaşanan bu sıkıntılar ve anti demokratik yaklaşımlar sebebiyle CHP'den istifa ettiğimi belirtmek istiyorum. Belediye başkanlığım süresindeki siyasi yaşantımı MHP'de sürdürmek istiyorum." dedi.