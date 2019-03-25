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Boğaçayı’nda şenlik

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından muhteşem bir yaşam alanına haline dönüştürülen Boğaçayı, flyboard gösterisinden, konsere renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:20
Boğaçayı’nda şenlik

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından muhteşem bir yaşam alanına haline dönüştürülen Boğaçayı, flyboard gösterisinden, konsere renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.


Antalya’nın yeni yaşam alanı, eğlenceli aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Haftanın yorgunluğunu Boğaçayı’nda atan Antalyalılar birbirinden renkli aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi.



Flyboard nefes kesti


Boğaçayı’nda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gökyüzü kaykayı olarak adlandırılan ‘Flyboard Türkiye Show Team’ gösterisi gerçekleştirildi. Nefes kesen anlar yaşayan vatandaşlar, gösterinin finalinde Türk Bayrağı’nın açılmasına alkışlarla eşlik etti. Gün boyunca ‘Şeker Portakalı’ etkinlik grubu illüzyon gösterileri ile çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı. ‘Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da Şehirde Müzik Var’ etkinliği kapsamında mini bir konser verdi. Müziklere eşlik ederek eğlenceli anlar geçiren Antalyalılar, Boğaçayı’nda dolu dolu bir gün geçirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:20
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