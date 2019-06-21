Boev: "Küresel ısınmayla mücadelede nükleer, haksız bir şekilde görmezden gelindi"

Bulgaristan’ın önde gelen ekonomi ve işletme yükseköğrenim kurumu D.A. Tsenov Ekonomi Akademisi’nde doktora öğrencisi olan Borislav Boev,"Politika yapıcılar iklim değişikliğine karşı mücadelede nükleer enerjinin rolünü makulolmayan ve haksız bir şekilde görmezden geldiler. Gelecekteki enerji karışımınınsürdürülebilir olmasını istiyorsak, nükleer enerji bir zorunluluktur” dedi.

Nükleer enerjinin küresel ısınmaya karşı mücadeledeki önemi, akademi dünyasınında gündeminde. D.A. Tsenov Ekonomi Akademisi’nde doktora öğrencisi olan BorislavBoev, konuyla ilgili olarak yazdığı makalede, iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarısorununu çözmek için birçok kuruluşun elinden geleni yaptığı iddiasında olduğunu ifadeetti. Boev şu tezlere dikkat çekti: “Son 20 yıl boyunca pek çok plan gördük ancakalınan sonuç çok yeterli değil. Temiz enerji kaynaklarına (özellikle yenilenebilir enerjikaynakları) trilyonlarca dolar yatırım yapıldı, ancak küresel CO2 emisyonları artıyor. Pek çok hükümet makul olmayan ve adaletsiz bir şekilde nükleer enerjiyi, 2018’de yenibir seviyeye ulaşan karbon emisyonu sorununu çözmeye yönelik güvenilir bir seçenekolarak unuttu. Ekolojik açıdan bakıldığında nükleer enerji, tüm enerji kaynaklarının eniyi emisyon profillerinden birine sahiptir. Modern bir nükleer enerji santralinden gelenCO2 (karbondioksit) emisyonu o kadar düşüktür ki, özellikle kömür santralleri gibitemel kaynaklar ile karşılaştırıldığında neredeyse hiç yoktur. Birçok ülke nükleerenerjinin bu büyük avantajını görmezden geliyor.”

"Almanya’da elektrik artık daha pahalı"

Bu avantajlara rağmen Almanya gibi bazı ülkelerin nükleer enerjiden çekildiğiduyurusunda bulunduğunu ve yenilenebilir enerjiye ağırlık vermeye başladığını ifadeeden Boev makalesinde, “Alman kışları o kadar güneşli değil. Sonuç olarak ülke,yedek yük olarak büyük oranda kömüre güveniyor. Bu nedenle yenilenebilir enerjikaynaklarının değişkenliği (ve belirsizliği) Almanya’yı kömür santrallerine bağımlı

kılıyor. Yenilenebilir enerji ekonomisi de Alman haneleri için iyi bir şey değil. 2017’deAlmanlar, kWh başına 28.18 Euro ödüyorlardı. Eurostat verilerine göre, 2018’de busayı kWh başına 30.5 Euro’ya ulaştı. Böylece Almanya, Avrupa Birliği’nde en yüksekelektrik fiyatlarına sahip oldu. Öyleyse neden Almanya kendi iklim hedeflerineulaşamıyor?Neden karbon salınımı artıyor?Asıl sebep açık. Almanya nükleer gücübir seçenek olarak görmüyor” diye konuştu.

"Nükleerde büyük paya sahip Fransa’da karbon ayakizi, Almanya’nın yarısı kadar"Almanya örneğinde yenilenebilir enerji portföyü oluşturmak için yapılan tüm yatırımlararağmen emisyonlarda artışın bulunduğu kaydeden Boev, nükleer enerjinin en büyükpaya sahip olduğu Fransa’da ise karbon ayak izinin Almanya’nın yarısı kadar olduğunadikkat çekti.

Avrupa’nın yanı sıra Asya’da da dikkat çekici adımlar atıldığını vurgulayan Boevmakalesinde, Çin’in hızlı şekilde nükleer yatırımlar yaptığına işaret etti. Nükleerenerjide 21 yeni reaktör eklemeyi planlayan Hindistan’ın da diğer büyük Asya ülkeleriiçin uygun bir seçenek olduğunu belirten Boev, şöyle devam etti: “Jaitapur NükleerSantrali kurulduktan sonra, toplam net 9990 MWe üretim kapasitesi ile dünyanın enbüyük nükleer santrali olacak. Şu anda Hindistan, toplam kurulu gücü 6780 MWe olan7 nükleer santral tesisinde 22 reaktör işletmektedir. Bu Hindistan’ın enerji karışımınınsadece yüzde 3’ü. Neden Hindistan’da daha fazla nükleere ihtiyaç var? SebeplerÇin’dekiyle aynı. Hindistan’ın ekonomisi canlanıyor. Ekonominin, sanayi ve imalatsektörlerinin büyümesi, elektrik talebini artıyor. Tıpkı Çin gibi, Hindistan’ın da emisyonprofilinde büyük bir sorun var. Hükümetin nükleer genişleme planları gerçekleşirse,Hindistan’ın enerji karışımı daha temiz olacak.”

"Sürdürülebilir enerji için nükleer bir zorunluluk"

Gelinen nokta itibariyle nükleer enerjiden uzaklaşmanın verimsiz olduğu belirtenBoev, sözlerine şöyle devam etti; "Artan CO2 emisyonu sorununu ele almakistiyorsak, nükleer enerjiyi düşünmemiz gerekir. Gelecekteki enerji karışımınınsürdürülebilir olmasını istiyorsak, nükleer enerji bir zorunluluktur. Nükleer enerjininAsya gibi enerjiye aç bölgelerde önemli bir rol oynayacağı açıktır. Nükleer, batı ülkeleriiçin de uygun bir seçenektir.”