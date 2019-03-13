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Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması

THY filosundaki operasyonları durdurulan 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağından 5'i, İstanbul Havalimanı'na getirildi

13 Mart 2019 Çarşamba 15:22
Boeing'e ait iki tip uçağın uçuşunun durdurulması

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) filosundaki operasyonları durdurulan ve Atatürk Havalimanı'nda park pozisyonuna çekilen 12 "Boeing 737 MAX" tipi yolcu uçağından 5'i İstanbul Havalimanı'na getirildi.

THY, Etiyopya’da meydana gelen uçak kazasının sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Boeing 737 MAX 8 ve Boeing 737 MAX 9 tipi hava araçlarının uçuşlarının, uçuş emniyetini teminen tedbir amaçlı olarak ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti.

THY, filosundaki 12 uçağın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda park pozisyonuna çekilmesinin ardından 5 uçak İstanbul Havalimanı'na getirildi. 5 uçağın daha gün içerisinde hava sahasındaki boşluğa göre İstanbul Havalimanı'na gönderileceği diğer 2 uçağın ise Atatürk Havalimanı'nda kalacağı öğrenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." açıklamasında bulunulmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:22
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