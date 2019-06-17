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Boeingden özür

Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister:- "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
Boeingden özür

BRÜKSEL (AA) - Boeing, 737 MAX tipi uçaklarının, Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelmesi üzerine, hava yolu şirketlerinden ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz." dedi.

McAllister, hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle havayolu şirketlerinden ve kaza sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinden de özür diledi.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:27
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