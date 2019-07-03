0553 313 94 23

Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım

Boeing, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının aileleri ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapacak

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
Boeing'den kaza kurbanlarının yakınlarına yardım

NEW YORK (AA) - Amerikan uçak üreticisi Boeing tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.

Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından eleştirilerin hedefinde olan Boeing, kaza kurbanları için yeni bir adım attı.

Şirketten yapılan açıklamada, birkaç yıllık süreçte kurban aileleri için 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı, şirket çalışanlarının da bu yardımlara katkıda bulunabileceği vurgulandı.

Söz konusu yardımların ulaştırılması için yerel hükümet ve sivil toplum kuruluşları ile de çalışılacağına işaret edilen açıklamada, paranın kurbanların ailelerinin eğitimi, gündelik masrafları ve kazadan etkilenenlerin ekonomik kalkınması için kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu 100 milyon doların, şirkete dava açan aile ve kişilere ödenecek tazminatların dışında olduğunun da altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dennis Muilenburg, şirketin yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Kazalarda yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz, açılan bu fonla bu kişilere biraz rahatlık sağlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:33
  1. Boeing
  2. uçak kazası
  3. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar dolarlık krediyi onayladı
    1. IMF, Pakistan'a vereceği 6 milyar..
    2. İstanbul'da gürültü kirliliğine..
    3. HDP'li Kurtulan İYİ Partilileri..
    4. Trabzonspor, 22 yaşındaki Boşnak orta..
    5. Cezaevinde kendini yakarak intihar etti
    6. Yemenli kadınlar Husilerin..
    7. Kendini bıçaklayıp 112 ekiplerini aradı
    8. Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile sözleşme..
    9. İstanbul’da yüksek sesli tesis ve..
    10. İtalya, AB disiplin sürecini atlattı
    11. Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarına..
    12. En acı telefon! "Anneni öldürdüm, gel"
    13. Boeing'den kaza kurbanlarının..
    14. Arap Parlamentosu Libya'daki göçmen..
    15. Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Boks..
    16. BM: "Libya'da vurulan göçmen..
    17. Araştırma Komisyonu'ndan "fayton"..
    18. Tapu ve İmar kanunlarında değişiklik..
    19. Macaristan'dan Ukrayna'ya ilişkileri..
    20. Meteorolojiden sıcaklık uyarısı
    21. CHP'nin iddiasına AK Parti'den cevap
    22. Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü..
    23. BMGK ‘Libya’ gündemiyle acil toplanıyor
    24. Mersin’de sahte alkolden ölenleri..
    25. Altun'dan Çin ziyareti paylaşımı
    26. Türkiye Boks Şampiyonası başladı
    27. Şuhut Belediyesi Temmuz Ayı Meclis..
    28. Tekerlekli sandalye basketbol: 2019..
    29. Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli..
    30. Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda ilk..
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Oğuz Haksever yine alay konusu oldu
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz