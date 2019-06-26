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Boeing uçan araba çalışmalarına hız verdi

ABD'li uçak üreticisi Boeing, uçan araba üretme amacıyla Kitty Hawk şirketiyle ortak çalışma yapma kararı aldı

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
Boeing uçan araba çalışmalarına hız verdi

İSTANBUL (AA) - ABD'li uçak üreticisi Boeing, uçan araba projesini gerçekleştirmek için uçan otomobil şirketi Kitty Hawk şirketiyle anlaşmaya vardı.

ABD'de yayın yapan finans haberleri sitesi Business Insider'ın haberine göre, Boeing şirketi uçan otomobil projesini hayata geçirmeye yönelik olarak Google'nin kurucularından Larry Page tarafından desteklenen uçan otomobil şirketi Kitty Hawk ile ortak çalışma anlaşması imzaladı.

Stratejik ortaklığa dair detaylar şirketler tarafından paylaşılmadı. Ancak hava araçları sektöründe faaliyet gösteren iki şirketin, hava taşımacılığı, otonom ve pilot araçların bir arada kullanılma şekli ve şehirlerdeki hava hareketliliği konusunda ortak çalışma yapmaları öngörülüyor.


- Tamamen elektrikli ve otomatik pilot özelliğine sahip


Anlaşmanın taraflarından olan Kitty Hawk şirketinin araç portföyünde, iki kişilik uçan taxi "Cora" ve kişiselleştirilmiş uçuşlara yönelik tasarlanan "Flyer" bulunuyor. Ancak Boeing ve Kitty Hawk ortaklığı, tamamen elektrikli ve otomatik pilot özelliğine sahip olan uçan taksi Cora'ya odaklanacak. Bu ortaklıkla birlikte Cora projesinin beklenenden daha önce bitmesi bekleniyor.

Boeing şirketinin gelecek nesil taşımacılık alanına odaklanan oluşumu Boeing NeXt'in Genel Müdürü Steve Nordlund, Kitty Hawk gibi bir şirketle çalışmanın, seyahat etme deneyiminin geleceğini güvenilir bir şekilde farklı bir noktaya taşımalarına yardımcı olacağını belirtti.

Uzmanlar iki şirket arasında yapılan bu ortaklığın, UberAir ve Bell Nexus gibi diğer uçan araba ve hava taksi projelerine karşılık Boeing ve Kitty Hawk'a önemli bir avantaj sağlayacağını savunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
  1. Boeing
  2. Kitty Hawk
  3. uçan araba

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