Dünya devi Türkiye'deki Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ni açtı

Boeing, Türkiye'deki ilk Mühendislik ve Teknoloji Merkezinin açılışını, Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı kapsamında gerçekleştirilen bir Teknoloji Günü etkinliği ile kutladı.

Törene, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, havacılık sektörü, devlet ve üniversitelerden çok sayıda uzman da katıldı. Etkinlikte, Boeing'in Türkiye'deki mühendislik, teknoloji ve Ar-Ge ortaklıkları ve havacılığın geleceği tartışıldı.

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösterecek olan Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, Boeing'in küresel mühendislik ve teknoloji ağının bir parçası olarak, tasarım mühendisliği ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak. Merkez, Türkiye'nin havacılık ekosistemini zenginleştirmek ve Türkiye'nin küresel havacılık sektörüyle bağlarını güçlendirmek açısından da önemli bir rol üstlenecek.

"Yetenekli Türk mühendislerimizin..."

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı açıklamada "Bugün açılışını yaptığımız merkezde, Boeing'in birçok programına destek vermek üzere, mühendislik faaliyetleri ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek, öncelikli olarak kabin içi tasarımı ve kompozit teknolojileri geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülecektir. Bu tür merkezlerin ileride yüzlerce mühendisle, onlarca proje ile yoğun çalışan merkezlere dönüştüğüne şahit olacağız. Bu merkezde, iyi eğitim almış yetenekli Türk mühendislerimizin, bir kez daha dünya standartlarında işler çıkartabileceğine eminim.

Bugün görüyoruz ki, gelişen havacılık sektörümüz, üniversitelerimiz ve bilim kuruluşlarımız, dünyaya hizmet vermenin ötesinde bir çekim merkezine de dönüşmüş durumda. SSB olarak biz de platform geliştirme, uçuş bilimleri, malzeme teknolojileri, mekanik ve aviyonik sistemler tasarlanması konularında, öncü projeler de yürütüyoruz. Uçak, helikopter, motor, insansız hava araçları, görev sistemleri geliştirme projelerimiz var. Önümüzdeki yıllarda, Türkiye'nin alt sistemlerde, motor sistemlerinde kendi özgün ürünlerini geliştirmeye başladığını ve mevcut sistemleri ileriye götürdüğünü de göreceksiniz. " dedi.

Boeing Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Naveed Hussain, "Bu yeni merkez, tüm dünyadaki müşterilerimize daha iyi ürün ve hizmetler sunmak için kilit teknoloji alanlarında çözümler sağlayacak ve Boeing'in küresel inovasyon ve rekabetçiliğine önemli ölçüde katkıda bulunacak. Bu merkez, ayrıca uzun vadede Türkiye'deki iş ortaklarımızla birlikte başarıyla gerçekleştireceğimize inandığımız ortak hedefleri de çoğaltacak." dedi.

"Türkiye, küresel havacılık sektörüne..."

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamada "Türkiye, Boeing'in stratejik büyüme ülkeleri arasında yer almaktadır. Boeing'in bir üretim üssü ve teknoloji ortağı olarak gördüğü Türkiye'nin, küresel havacılık sektörüne daha büyük katkılarda bulunma potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, Boeing'in Türkiye'ye güveninin en önemli göstergesidir. Bu yeni merkezin Türkiye'nin mevcut mühendislik ve teknoloji kapasitesine katkıda bulunacak olmasından ve Türkiye'yi havacılıkta küresel bir oyuncu olma hedefine bir adım daha yaklaştıracak olmasından dolayı gururluyuz. Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nin Açılışı, geçtiğimiz yıl Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı'nın teknoloji ayağında büyük bir dönüm noktasıdır. Yeni mühendislik ve teknoloji merkezimiz için Türkiye'yi seçmemiz, hem Boeing'in Türkiye'ye olan uzun vadeli bakış açısını, hem de Türkiye'de yenilikçi, dünya standartlarında ve rekabetçi bir havacılık ekosisteminin geliştirilmesine verdiğimiz desteği yansıtmaktadır. Türkiye'de Türkiye ile birlikte büyümeye kararlıyız." dedi.

Boeing Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, Türkiye'nin yetenekli mühendisleri ile birlikte çalışarak, ileri havacılık teknolojilerine odaklanacak. Boeing'in yeni nesil ticari uçakları için araştırma, mühendislik ve tasarım faaliyetleriyle çalışmalarına başlayacak olan merkez, sonrasında Boeing'in odaklandığı kilit teknoloji alanlarında yapılacak çalışmalarla genişleyecek.