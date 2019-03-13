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Boeing 737 Max radardan da silindi

Etiyopya'da meydana gelen uçak kazası sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde Boeing 737 Max uçak modelinin kullanımının durdurulması radarlara da yansıdı.

13 Mart 2019 Çarşamba 08:13
Boeing 737 Max radardan da silindi

Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 00:10'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radar görüntüsünde de dikkat çekti.

Radar ekranlarında özellikle Boeing'in Max tipi uçaklarının ABD'de daha çok uçtuğu görüldü. 

Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 08:13
  1. EKONOMİ
  2. Boeing 737 Max 8
  3. Max 9
  4. etiyopya
  5. Türk Hava Yolları
  6. ABD

YORUM YAZ

  • aliali32 dk önce
    Biz abdnin sömürgesi değiliz ve korkmuyoruz !

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