Boeing 737 Max radardan da silindi
Etiyopya'da meydana gelen uçak kazası sonrası Türkiye'de dahil dünya genelinde Boeing 737 Max uçak modelinin kullanımının durdurulması radarlara da yansıdı.13 Mart 2019 Çarşamba 08:13
Boeing 737 Max 8 ve Max 9 modellerinin Türkiye saati ile 00:10'da dünya genelinde yaptığı uçuşlardaki azalma radar görüntüsünde de dikkat çekti.
Radar ekranlarında özellikle Boeing'in Max tipi uçaklarının ABD'de daha çok uçtuğu görüldü.
Türk Hava Yolları da, filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının ticari operasyonlarının, 13 Mart itibarıyle ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
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