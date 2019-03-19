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Boeing CEO’sundan açıklama

Boeing CEO’su Denniz Muilenburg, Etiyopya ve Endonezya´da düşen Boeing 737 MAX tipi uçaklar güvenliğinin arttırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

19 Mart 2019 Salı 19:28
Boeing CEO’sundan açıklama

Boeing CEO’su Denniz Muilenburg, Etiyopya ve Endonezya´da düşen Boeing 737 MAX tipi uçaklar güvenliğinin arttırılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.


Boeing CEO´su Denniz Muilenburg, yaptığı açıklamada, “Boeing olarak amacımız, uçaklarımızla aileleri, arkadaşları ve birbirini sevenleri güvenli bir şekilde bir araya getirmektir. Etiyopya Havayolları’na ait 302 ve Lion Air’a ait 610 sefer sayılı uçuşlardaki trajik kayıplar, hepimizi etkiledi” dedi.


Güvenlik unsurunun Boeing’in özünü oluşturduğunu belirten Muilenburg, güvenli uçuşların sağlanmasının Boeing için oldukça önemli olduğunu söyledi. Muilenburg, “Lion Air 610 sefer sayılı uçak kazasından elde edilen bilgilere dayanarak, ve Etiyopya Havayolları 302 sefer sayılı uçak kazası sonrasında ortaya çıkan verilere dayanarak, 737 MAX’in güvenliğini tam olarak sağlamak için önlemler alıyoruz” ifadelerini kullandı.


Boeing’in 100 yılı aşkın bir süredir havacılık emniyeti üzerine çalıştığını belirten Muilenburg, “Küresel havayolu şirketlerine ve pilotlarına en iyi ürünleri, eğitimi ve desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi. Muilenburg, yakın zamanda Lion Air 610 sefer sayısı uçak kazasının ardından ortaya çıkan endişeleri gidermek üzere 737 MAX tipi uçaklar için bir yazılım güncellemesi yayınlanacağını ve pilotlara eğitimler verileceğini söyledi.


Etiyopya Havayolları’na ait 157 kişinin bulunduğu Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart’ta Etiyopya’nın Addis Ababa kentinden Kenya’nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. Ekim 2018’de ise Endonezya’da Lion Havayolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:28
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