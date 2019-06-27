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Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi

FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi- Yeni tespit edilen hata nedeniyle uçuş yasağı uygulanan uçakların yeniden hizmete girme süresinin uzayabileceği belirtiliyor

27 Haziran 2019 Perşembe 13:13
Boeing 737 Max'lerde yeni hata tespit edildi

ANKARA (AA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuşları durdurulan "Boeing 737 Max" tipi uçaklarda yaptığı teknik incelemelerde yeni bir güvenlik riskinin varlığını tespit etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, FAA yaptığı uçuş simülasyonlarında, B737'lerin uçuş bilgisayarındaki veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.

FAA, Boeing'den söz konusu hatayı giderecek tasarım değişikliklerini yapmasını istedi.

Hatanın her ne kadar daha önce yaşanan iki kazaya yol açan "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol yazılımıyla ilgisi bulunmadığı belirtilse de diğer kazalarda olduğu gibi kontrol dışı dalışlara yol açabileceği ifade edildi.

MCAS'nin uçağın kuyruğundaki küçük bir kuyruğu harekete geçiren motora bağlı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, uçuş bilgisayarının da aynı mekanizmayı pilotların kontrolü dışında harekete geçirebileceği uyarısında bulundu.

Boeing Sözcüsü Gordon Johndroe, yaptığı açıklamada, şirketin FAA'nın yeni bulgusuyla hemfikir olduğuna işaret ederek uçuş kontrol yazılımlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında hatanın ele alınacağını bildirdi.

Söz konusu sorunu gidermenin pilotların yükünü hafifleteceğini vurgulayan Johndroe, "Uçaklarımızın güvenliği birinci önceliğimizdir. 737 Max'leri güvenle yeniden hizmete sokmak için FAA ile yakın iş birliğini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

737 Max'ler, dünya genelinde getirilen uçuş yasakları nedeniyle 13 Mart'tan bu yana uçuş yapamıyor. Yeni tespit edilen hatanın da uçakların yeniden hizmete sokulma süresini uzatabileceği belirtiliyor.

FAA, bağımsız olarak oluşturduğu Teknik Danışma Kurulu ile Boeing'in yazılım güncellemeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

- Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:13
  1. ABD Federal Havacılık İadresi (FAA)
  2. Boeing
  3. Boieng 737 Max

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