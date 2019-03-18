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Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia: Pilotlar bilmiyor!

New York Times (NYT) gazetesi, birçok Boeing 737 Max pilotunun uçağın özellikleriyle ilgili yeterince bilgi sahibi olmadığını ve yeni modeli kullanmayı iPad tabletinden öğrendiğini belirtti.

18 Mart 2019 Pazartesi 08:59
Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia: Pilotlar bilmiyor!

Normalde pilotların saatlerce antrenman yaptığını ve bunu, uçuşun imitasyonunu yapan ve uçağın yeni özelliklerini gösteren pahalı simülatörler yardımıyla yaptığını yazan gazeteye göre, Southwest Airines ve American Airines pilotları defalarca Boeing şirketinden Max modelinin simülatörünü yapmayı talep etmiş, ancak şirket ve ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) pilotların ek eğitime ihtiyacı olmadığına karar vermişti. Pilotlara sadece olası sorunlar ve yeni donanımın nasıl çalışacağı konusunda bilgi verilme yeterli görülmüştü.

Pilotlar 13 sayfalık rehber hazırladı

Boeing 737 Max'i test eden bir grup pilotun, ekranlardaki ve motorlardaki değişiklikler dahil uçağın farklı özellikleriyle ilgili 13 sayfalık bir rehber hazırladığı belirtilirken ancak belli şartlarda uçağın burnunu otomatikman aşağı çeken yeni donanım hakkında bilgiye yer verilmediği kaydedildi.

Boeing temsilcileri, hatayı pilotlara ek eğitimin verilmesine gerek kalmadan birkaç hafta içinde düzeltme sözünü verdiğini yazan NYT, Endonezya'daki kazanın hemen ardından MCAS'ın sebepsiz yere arıza çıkarabildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 08:59
  1. etiyopya
  2. uçak kazası
  3. Boeing 737 MAX
  4. New York Times (NYT)

YORUM YAZ

  • ihsanihsan8 dk önce
    get  pilotlar eğitimden geçiyorya o zaman boing suçlu yeteri karar eğitim vermiyor demekki hatanın burnunu indiren bi,lgiişlemde olduğu açık daha ne uzatıyorsunuz
  • Süleyman Süleyman 29 dk önce
    Batının pahalı uçakları yerine, ucuz ve kaliteli rus uçakları tercih edilmelidir diye düşünüyorum. İlyuşin, tupolev, antonov gibi

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