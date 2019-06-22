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Bodrum’un mandalina bahçeleri turistik olacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) üyeleri ile bir araya geldi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
Bodrum’un mandalina bahçeleri turistik olacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği (BİTAV) üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Aras, Bitez’de belediyeye ait bir mandalina bahçesini ‘model’ olarak tasarlayıp eko-turizme kazandıracaklarını söyledi.


Bitez Mahallesi’nde BİTAV binasında gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Kaya ile Ummahan Yurt, Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, BİTAV Başkanı Mustafa Mengü, Bitez Eski Belediye Başkanı İbrahim Çömez, dernek eski başkanları, yönetim kurulu üyelerive dernek üyeleri katıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Bitez’in eksikleri, devam eden çalışmalar ve gelecekte planlanan projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



BİTAV Başkanı Mustafa Mengü, Başkan Aras’a dernek olarak Bitez’de hayata geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgi verdi. Mengü Bitez’de dere ıslahı ve azmaklar konusunda yaşadıkları sıkıntılara değinerek “Bitez’in iki tane atardamarı var. Biri Dağbelen’den kopup gelen ve denize boşalan Gaz Deresi, diğeri Çırkan yamaçlarından gelen Söğütlü ve bu güzergah boyuna eklenen pek çok dere. Bunların güzergahında değil, denize döküldükleri yerde sorun var. 6 tane azmak kaybolmak üzere. Bu güzelim derelerin denizle buluşması artık söz konusu değil. Bitez’in bu konuda geleceğe yönelik projelere ihtiyacı var. Basit bir hafriyat çalışmasıyla bu azmakları kurtarabiliriz.” dedi. BİTAV yöneticileri, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a Bitez’de yaşanan diğer kentsel sorunlarla ilgili de bilgi verdi.



Buluşmanın ardından Bitez’de inceleme gezisi yapan Başkan Aras, burada belediyeye ait mülkleri dolaştı. Bodrum Belediyesi’ne ait bir mandalina bahçesini gezen Aras, burada turizme özel bir “Mandalina Bahçesi” tasarlanmasını istedi. Aras, “Mandalina bahçeleri, Bodrum’un bir zamanlar geçim kaynağıydı ancak yavaş yavaş betona teslim olmaya başladı. Bizim bu gelişimin önüne geçmemiz ve bu bahçeleri korumamız gerekiyor. Belediye olarak bununla mücadele edeceğiz. Belediyeye ait bir bahçeyi model olarak rehabilite ederek turizme kazandıracağız. Hatta burada üretilen mandalinalardan gelir elde ederek, üreticimizi de cesaretlendireceğiz. Bodrum’un mandalina, zeytin ve narenciye ürünlerini eko-turizm kaynağı olarak görüyoruz ve bu şekilde değerlendireceğiz" dedi. Başkan Aras daha sonra Bitez’deki kagir bir kilise binasını dolaştı. Aras, “Bodrum’un değerlerinin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
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