Bodrum’un canlarına Başkan Aras’tan söz

Bodrum Mumcular Mahallesi’ne bağlı Kumköy İrmene’de düzenlenen 8. Canlar Şenliği’ne bu yıl rekor düzeyde katılım oldu.

Barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin sembolü olan ve Bodrum’da Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından yaşatılan Alevi kültürünün tüm renkleri, İrmene’deki şenlik alanına yansıdı. Bodrum, Milas, Muğla ve Aydın köylerinin yanı sıra ve Türkiye’nin pek çok bölgesinden yurttaşların geldiği 8’nci Canlar Şenliği’ne CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP İlçe Başkanı Halil Karahan da katıldı.

Şenlik alanında vatandaşların büyük ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Aras, önce ikramları kabul etti daha sonra da kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Aras konuşmasında, Bodrum’da yapımı geciken Cemevi’nin en kısa sürede Alevi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını belirtirken, 8 yıldır devam eden geleneksel Canlar Şenliği’ni de tıpkı Pir Sultan Abdal şenlikleri gibi uluslararası boyuta taşıma sözü verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, “Uçsuz bucaksız bu güzel Anadolu topraklarında özlediğimiz görüntü, özlediğimiz insanlık, dostluk ve kardeşlik içinde hep beraber yan yana yaşıyoruz. Bodrum, sizlerin kültürüyle zenginleşiyor. Bizim görevimiz ise her geçen gün bu kültürün üzerine bir şeyler daha koymak. İlk yapacağımız iş, Bodrum’a yakışır bir cemevi inşa etmek olacak. Bunun için gereken görüşmeleri yapıyoruz. Ufak pürüzler oluşsa da hiç önemli değil. Sakın ümitsizliğe düşmeyin. Biz bunların üstesinden geleceğiz. Ve cemevimizi en kısa zamanda Türkiye’ye ve Bodrum’a kazandıracağız” diye konuştu.

Bodrum Canlar Şenliği’ni tıpkı Pir Sultan Şenlikleri gibi Türkiye’ye ve dünyaya mal edeceklerini ve bunun için tüm desteği vereceklerini söyleyen Başkan Aras, “Alevi köyü Kumköy İrmene, Bodrum’un bu kültürü yaşatan tek bölgesidir. Sizleri inanın çok seviyorum. Seçim çalışmalarım sırasında bana kucak açtınız. Hala da öyle. Belediyemiz sizlerindir. Bodrum’un bu kardeşliği, dostluğu, birlikte yaşama kültürü sonsuza kadar daim olsun. Beni misafir ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da mahalli şenliklerin Bodrum’un sosyal hayatına renk kattığını belirterek “Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendiren bu özel günleri düzenleyen, emeği geçen derneklerimize, muhtarlarımıza ve belediyemize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kum-İrmene Geliştirme Derneği Süleyman Uyan, Cemevi Başkanı Cem Yalçın ve Kumköy ile Güvercinlik Muhtarları tarafından Başkan Ahmet Aras’a bir plaket takdim edildi.

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi tarafından organize edilen, Bodrum Belediyesi, Kumköy ve Güvercinlik Muhtarlıkları, Kum-İrmene Köyleri Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen Canlar Şenliği’ne çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanı sıra üreten kadınlarımız da stantlarıyla katkıda bulundu. Öğle saatlerinden itibaren yiyecek içecek stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, kitap ve el ürünü satışının yapıldığı stantlar da vatandaşların akınına uğradı. Canlar Şenliği’nin bu yılki ikramı ise keşkek, tavuk-pilav ve ayran oldu.

Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Halk Müziği Topluluğu ile Mekteb-i İrfan Grubu’nun türküleriyle başlayan şenlikte, halaylar çekildi, semah gösterisi ise izleyenleri büyüledi. Ünlü sanatçı Mustafa Özarslan’dan önce sahneye şarkıcı Ege’nin çıkması ise şenliğin en büyük sürprizi oldu. Ege bu kez alışılmışın dışına çıkarak türküleri Bodrum Can’ları için seslendirdi.