Bodrum'daki selin ardından hasar tespiti yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın yol açtığı selde, zarar gören sera ve tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

İlçede etkili olan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği selin ardından, Mumcular Mahallesi'nde zarar gören sera ve tarım alanlarında Bodrum Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı.

Çalışmalara, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de katıldı.

İncelemelerin ardından odadan yapılan açıklamada, bölgede 5 sera, 7,5 dekar sera alanı, çok sayıda zeytin, mandalina, incir ağacı ile küçükbaş hayvan ahırının zarar gördüğü vurgulandı.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde 26 Ocak'ta, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmiş, bölgedeki çok sayıda sera ve tarım alanı da zarar görmüştü.