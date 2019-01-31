0553 313 94 23

Bodrum'daki selin ardından hasar tespiti yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın yol açtığı selde, zarar gören sera ve tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 17:19
Bodrum'daki selin ardından hasar tespiti yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın yol açtığı selde, zarar gören sera ve tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıldığı bildirildi.

İlçede etkili olan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği selin ardından, Mumcular Mahallesi'nde zarar gören sera ve tarım alanlarında Bodrum Ziraat Odası Başkanlığınca başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı.

Çalışmalara, Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de katıldı.

İncelemelerin ardından odadan yapılan açıklamada, bölgede 5 sera, 7,5 dekar sera alanı, çok sayıda zeytin, mandalina, incir ağacı ile küçükbaş hayvan ahırının zarar gördüğü vurgulandı.

Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde 26 Ocak'ta, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmiş, bölgedeki çok sayıda sera ve tarım alanı da zarar görmüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 17:19
  1. Bodrum
  2. fırtına
  3. Hasar
  4. Muğla
  5. sağanak
  6. sera
  7. yağış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale'de akaryakıt numune deposunda patlama: 1 ölü
    1. Kırıkkale'de akaryakıt numune..
    2. FETÖ'nün Azerbaycan sorumlusu tutuklandı
    3. Aksaray'daki FETÖ/PDY operasyonu
    4. Diriliş Ertuğrul'a sürpriz oyuncu!..
    5. CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'ndan..
    6. İngiltere'de Brexit'i erteleme sinyali
    7. Bursa'da zincirleme trafik kazası: 5..
    8. Kıbrıs gazisinin parasını çaldılar,..
    9. Mehmetçik zirvede! Kar ve kış..
    10. İngiltere'de aranan suçlu Pakistan'da..
    11. "Aday çıkarmamamız bir partiyle..
    12. Fenerbahçe yeni transferi resmen..
    13. Ümraniyespor, Sezer Özmen'i kadrosuna..
    14. Zırhlı Birlikler darbe davası
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hulusi..
    16. Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı..
    17. Tolgay Arslan kimdir? Fenerbahçe..
    18. Bakan Koca'ya teşekkür ziyareti
    19. Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ..
    20. Suruç'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Son anket sonuçları açıklandı! CHP iki şehri kaybediyor
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek