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Bodrum'daki içme suyu borusunun patlaması

Bodrum'da, içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yolların bir kısmının kapandığı, araçların mahsur kaldığı, arıza nedeniyle bölgede 24 saat su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:15
Bodrum'daki içme suyu borusunun patlaması

Bodrum Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, borudan akan suyun sürüklediği taş ve topraklar iş makineleriyle temizleniyor.

Su basan evlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, su birikintilerinin olduğu yerlerde ise itfaiye ekipleri tahliye çalışması yürüttü.

Çamur birikintileri arasındaki araçlar da iş makineleri yardımıyla çıkarıldı. Bir evin bahçe duvarının yıkıldığı bölgede çalışmalar sürüyor.

- "Su hattının tamiri akşama kadar tamamlanacak"

 

Bodrum Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ana su hattında olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Patlama sonucu basınçla birlikte kum, taş gibi malzeme, mahallemizdeki yolların bir kısmının kapanmasına, araçların mahsur kalmasına neden olmuştur. Temizleme çalışmaları Bodrum Belediyesi tarafından en hızlı şekilde yapılmaktadır. Çok kısa sürede bitirilecektir. Su hattının tamiri çalışmalarının ise MUSKİ tarafından yürütülmekte olduğu ve en geç akşama kadar tamamlanacağı değerlendirilmektedir. Ana yolda trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Trafik ekiplerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır."

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise yaşanan olayın ardından MUSKİ ekiplerinin kısa sürede bölgeye giderek çalışmalara başladığı bildirildi.

Arızanın giderilmesi için müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Arıza nedeniyle bölgede 24 saatlik su kesintisi öngörülmektedir. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bodrum Torba Mahallesi'nde, içme suyu isale hattında patlamanın ardından çıkan tazyikli su, Torba-Göltürkbükü kara yolunda göçüğe neden olmuş, yolun tek şeridi trafiğe kapatılmıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:15
  1. Bodrum
  2. Muğla
  3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ)
  4. patlama
  5. Su isale hattı

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