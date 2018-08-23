Bodrum'daki fiyat skandalına Bakan Ersoy'dan çok sert tepki
Türkiye'nin önemli tatil noktalarından Bodrum ve Çeşme'deki pahalı fiyatlara Bakan Ersoy'dan çok sert tepki geldi. Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" dedi.23 Ağustos 2018 Perşembe 13:29
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatil yerlerindeki aşırı yüksek fiyatlar hakkında açıklama yaptı.
Ersoy, "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
'FIRSATÇILAR'
Ersoy'un açıklaması şöyle;
Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız.
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