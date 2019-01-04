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Bodrum'daki fırtınanın ardından sahilde temizlik çalışması

Sahildeki işlemeciler, kumsalda biriken yosunları toplayıp, temizlik yaptı

04 Ocak 2019 Cuma 20:43
Bodrum'daki fırtınanın ardından sahilde temizlik çalışması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtınadan dolayı kıyıya sürüklenen yosun ve atıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçede etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, yosun, poşet, karton gibi atıkları kıyıya sürükledi.

Sahildeki masa, sandalye ve iş yerleri de zarar gördü. İşletmelerdeki çalışanlar, sahilde temizlik yaptı, masa ve sandalyeleri yıkadı.

Kumbahçe sahilinde bir işletmenin çalışanı Fırat Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yosunları poşetlere doldurduklarını, masa ve sandalyeleri temizlediklerini belirtti.

İlçede saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan rüzgarlı havada dün, 13 metrelik yelkenli tekne sürüklenerek karaya oturmuş, sahilde masa ve sandalyeleri bulunan işletmecilerden bazıları, eşyalarını iple ağaca bağlayıp dalgalarla denize gitmemesi için önlem almıştı. Dalgalar işletmelerin balkonlarına kadar çıkmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:43
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  7. yosun

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