"Bodrum'da yaz boyu sanatsal etkinlikler yapılacak"

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, restorasyon çalışmalarının bir kısmı tamamlanan Bodrum Kalesi ve antik tiyatroda, 10 Haziran-11 Eylül'de çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenleyeceklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Bodrum'daki programına eşlik eden Yavuz, birinci etap restorasyon çalışmaları tamamlanan Bodrum Kalesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak yaz sezonunda Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini aktaran Yavuz, "Sayın Bakanımızın talimatı ile özellikle Bodrum Kalesi ve antik tiyatro gibi tarihsel mekanlarda, Bakanlığımızın tüm sanatsal birimlerinin yaz boyu durmaksızın düzenli olarak etkinlikler yapması istenildi. Bu muhteşem bir fikir oldu. Elimizde hem bu tarihi mekanlar var hem de sanat ekiplerimiz var. Bu proje ile bunları Bodrum'da bir araya getiriyoruz." dedi.

Gösterilerin yapılacağı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ne son teknoloji ile çağdaş bir sahne kurduklarını kaydeden Yavuz, kaleyi sadece müze fonksiyonu olan bir tarihi mekan olmaktan çıkarıp, içerisinde nitelikli sanatsal etkinliklerin yapıldığı bir mekan haline dönüştürdüklerini belirtti.

Yavuz, 10 Haziran-11 Eylül'de yapılacak etkinlikler kapsamında Türkiye'deki 6 Devlet Opera Balesinin dönüşümlü olarak Bodrum'a geleceğini ve bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde İspanya ve Gürcistan'dan misafir ekiplerin gösteri sunacağını ifade etti.

- "Nitelikli sanat etkinliklerine katılmalarını istiyoruz"

Amaçlarının hem Bodrum halkını hem Bodrum'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçileri evlerinden, otellerinden dışarı çıkarıp ilçe merkezine getirebilmek olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, şöyle konuştu:

"Müze ziyaret etmelerini, nitelikli sanat etkinliklerine katılmalarını, alışveriş yapmalarını sağlamak istiyoruz. Böylece aslında konaklama dışı harcamaları çoğaltmaya çalışıyoruz. Bodrum'un ve ülkemizin daha nitelikli sanatsal faaliyetlerle tanıtılmasını sağlamaya çalışıyoruz ve nitelikli turisti Bodrum'a ve Türkiye'ye davet ediyoruz. Bu ilk defa yaptığımız bir proje. Bu nedenle Bakanlık olarak da çok heyecanlıyız."

Yavuz, dünyada tarihi mekanlarda konser dinlenebilecek şehir sayısının çok az olduğunu, bu ayrıcalığı daha etkin kullanmak istediklerini vurgulayarak, bunun tanıtıma çok büyük katkı yapacağına inandıklarını dile getirdi.

Bodrum'daki projenin başarılı olması durumunda bunu farklı yerlere de yaygınlaştırmak istediklerini belirten Yavuz, Bodrum'u keyifli ve ticari anlamda hareketli bir yaz sezonunun beklediğini kaydetti.

- "Sahne ve seyirci sayılarını sürekli artırıyoruz"

Yavuz, Bakanlığa bağlı sanat kurumlarının son 17 yıldır çok büyük bir atılım içerinde olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Sahne ve seyirci sayılarını sürekli artırıyoruz. Sanatçılarımızın sorunlarını çözüyoruz. Daha 15 gün önce sözleşmeli sanatçılarımızın sorunlarını çözdük. Türkiye'deki devlet opera baleleri seyirci sayısını yüzde 13 artırarak 322 bin kişiye ulaştırdık. Hasılatta da yüzde 17 artış sağladık. Sayın Bakanımızın talimatı bundan sonra her sene yüzde 50'ye yakın bir artış sağlamak. Bilet fiyatları tek tip olmayacak 50 liradan başlayacak 120-150 liraya kadar çıkacak. Kapalı gişe olacağına da eminiz."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Kültür ve Turizm Bakanlığının Bodrum'a önem verdiğini söyleyerek, teşekkür etti.