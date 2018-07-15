Bodrum'da yangın paniği! Ekipler bölgeye sevkedildi
Bodrum'un Turgutreis Mahallesi Bağla bölgesinde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevkedildi.15 Temmuz 2018 Pazar 17:11
Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerleşim bölgelerine yaklaştı. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Turgutreis Mahallesi Bağla mevkiinde otluk ve makilik alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yerleşim bölgelerine ve tatil sitelerine doğru ilerleyen yangına havadan 1 helikopter ve karadan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.
Yangın bölgesinde oluşan dumanlar ilçenin büyük bir bölümünden görüldü.
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