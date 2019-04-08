Bodrum'da uyuşturucu operasyonu Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.P'nin uyuşturucu madde sattığı yönündeki bilgi üzerine yakalanması için çalışma başlattı. Otomobille ilçeye gelen F.P'yi gözaltına alan ekipler, zanlının evinde yaptığı aramada satışa hazır birer gramlık paketler halinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve tabanca mermileri ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan adliyeye çıkarılan F.P. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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