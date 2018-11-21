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Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan perdeci tutuklandı, operasyon anı polis kamerasına yansıdı

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:13
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde perde dükkanı bulunan S.D'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada satışa hazır halde paketlenmiş 8 parça sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulduğu anlar polis kamerası görüntülerine yansıdı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 18:13
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