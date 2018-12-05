Bodrum'da tefecilik operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede faiz karşılığında birden fazla kişiye para vererek tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.K. ve A.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 3 adet tabanca, 222 adet mermi, çok miktarda mağdur ve başkası adına düzenlenmiş çek, tapu ve senet ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.