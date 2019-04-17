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Bodrum’da taş evde çıkan yangın korkuttu

Bodrum’da bir taş evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
Bodrum’da taş evde çıkan yangın korkuttu

Bodrum’da bir taş evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre; ilçeye bağlı Yakaköy Mahallesi’ndeki bir taş evde iddiaya göre sigara izmaritinden yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüme eğilimi gösterdi.İhbar edilmesiyle bölgeye itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Duman tahliye fanı ile yoğun dumanı seyrelten Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.


Yangında taş evde büyük çapta maddi hasar oluşurken polis ve itfaiye ekibi, yangının çıkışıyla ilgili inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
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