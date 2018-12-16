THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu- Su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, zabıta, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor

16 Aralık 2018 Pazar 18:00
Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede yaklaşık bir saattir etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Bodrum-Turgutreis karayolu ile Bitez, Ortakent, Yahşi mahallelerinde yollar sular altında kaldı.

Su birikintileri nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, polis, zabıta ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmaya çalışılıyor. Bazı esnafın kaldırımdaki malzemeleri ve tabelaları da sele kapılarak sürüklendi.

İlçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, adeta dereye dönüşen yolları trafiğe kapattı.

İlçede yağış devam ediyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:00
  1. Bodrum
  2. Dolu
  3. sağanak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Su altında hedef Türkiye'nin başarısını artırmak"
    1. "Su altında hedef Türkiye'nin..
    2. Halk oylaması yapıldı! Çıkan sonuç...
    3. Bilecik'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. "Artık kazanmak istiyoruz"
    6. Süleyman Soylu'dan kendisini tehdit..
    7. Yabancı öğrenciler AA'nın "Yılın..
    8. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    9. Çorum'da köylüler referanduma gitti
    10. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta fuhuş..
    11. Voleybol: Efeler Ligi
    12. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
    13. GÜNCELLEME- Japonya'da restoranda..
    14. TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Avcılar'daki kazada yaralanan 4..
    18. Altını, doları ve eurosu olanlar..
    19. AK Partili vekilden flaş çıkış!..
    20. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı