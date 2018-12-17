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Bodrum'da sağanağın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su basan evlerde temizlik çalışması başlatıldı- Gündoğan Mahallesi'nde çatısına yıldırımın isabet eden iki ev hasar gördü, bazı eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
Bodrum'da sağanağın yol açtığı hasarın yaraları sarılıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın yol açtığı hasarla ilgili temizlik çalışması başlatıldı.

Dün Bitez, Konacık, Gümbet ve Gündoğan mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı, 10'a yakın ev ve depoyu su bastı. Gündoğan Mahallesi'nde de bodrum katındaki bir evin istinat duvarı çöktü.

Bölgede yetkililerce hasar tespit çalışması başlatıldı. Selden zarar gören ilçe sakinleri özel eşyalarını evlerden kurtararak temizlik çalışması yaptı. Lüks sitelerin önlerindeki boş havuzlar ise yağmur sularıyla doldu. Bir evin önünde bulunan bir şişme bot, sel sularıyla denize sürüklenerek battı.

Gündoğan Mahallesi'nde yıldırım isabet eden iki evde de büyük çapta maddi hasar oluştu, bazı eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden Erkan Uçar, dün akşam saatlerinde başlayan yağışın bölgedeki yerleşim yerlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Sitelerin su altında kaldığını ifade eden Uçar, "Yağışlarda maalesef Bodrum ve Gündoğan Mahallesi'nde sıkıntılar yaşanıyor. Bütün gece elektrik verilemedi. Şu anda 10'un üzerinde evin zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Yan sitede çok daha büyük sıkıntılar yaşandı. Olayın yaşandığı andan itibaren komşumuza destek için buradaydık. Kendilerini evden zor kurtarmışlar." diye konuştu.

Evlerine yıldırım isabet eden Hamiyet Şahin de elektrik hatlarında büyük hasar olduğunu belirtti. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini anlatan Şahin, "Biz olay sırasında şehir dışındaydık. Yıldırım evimize isabet etmiş. Yıldırım nedeniyle evde ufak çapta yangın çıkmış. Evdeki lambaların çoğu patlamış, çatıda da hasar meydana gelmiş." dedi.

Öte yandan bölgede sağanak sonucu oluşan çamurlu suyun denize döküldüğü ve denizin renginin kahverengiye dönüştüğü gözlendi.

Bodrum'da, dün etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapanmış, bazı araçlar yollarda mahsur kalmıştı. Bitez ve Gündoğan mahallelerinde sıkıntı yaşanan bölgelerdeki vatandaşlara, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllülerince destek verilmişti.





Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:29
  1. Bodrum
  2. Ev
  3. Gündoğan
  4. Muğla
  5. sağanak
  6. su baskını
  7. yağış

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