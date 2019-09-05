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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

İmara aykırılık tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi sürüyor

05 Eylül 2019 Perşembe 15:23
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu alanda imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım sürüyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili 24 Ağustos'ta başlatılan yıkım işlemine bugün de devam edildi.

İnşaat sahipleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetimindeki yıkımı 12 gündür sürdürüyor.

İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı 35 metre yüksekliğindeki asansör kulesi ve geçiş koridorundaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak yapıldığı için yavaş ilerliyor. Projenin sahil kısmına getirilen bir vincin de bölgede hazır bekletildiği ve zaman zaman çalışmalara destek vereceği belirtildi. Çalışmaların bir süre daha sürmesi bekleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, imara aykırı kısımları yerinde tespit etmişti.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:23
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