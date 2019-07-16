Bodrum'da orman yangını Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor- Bölge sakinleri de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalışıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 3 helikopter, 6 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale ediliyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölge sakinlerinin de kovalarla su dökerek alevleri söndürmeye çalıştığı görüldü.



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