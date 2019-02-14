Bodrum’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı Yalıkavak’ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11’i öğrenci 13 kişi yaralandı.

Yalıkavak’ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 11’i öğrenci 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yalıkavak-Bodrum yolu üzerinde yaşandı. Yalıkavak’tan Konacık Mahallesi’ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne öğrenci götüren Mehmet Demir’in kullandığı 48 S 059 plakalı öğrenci servisi, Yalıkavak’tan çıktığı sırada karşı yönden gelen A.M. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazada okul servisinde bulunan öğrenciler ile her iki aracın şoförü yaralanırken kaza mahalline çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslara alınan yaralılar, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün 1,65 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme yaptı.

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