Bodrum’da ‘Nasıl Bir Plaj İstiyoruz’ toplantısı gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen “Nasıl bir plaj istiyoruz?” toplantısı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın başkanlığında Bodrum Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işletmeciler ve Bodrum’da yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz; “Demokrasinin gereği olan, geçmişi ve geleceği ilgilendiren konularda yetkililerin veya sorumluların paydaşlarla birlikte karar alabileceğini de gösteren bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bundan sonraki sorunlarda ilçemizi ve ülkemizi ilgilendiren konularda da aynı hassasiyeti göstererek, sorunları tartışıp birlikte çözüm yolları buluruz” dedi.

“Karşılıklı empati kurarak ortak çözüm yolları bulmalıyız”

Başkan Aras toplantı başında yaptığı konuşmada; “Bu toplantı önümüzdeki süreçte Bodrum’u nasıl yöneteceğimizi yansıttığımız bir toplantı. Biz Bodrum için alınan tüm kararları kamuoyunun tartışmasına açmak istiyoruz. Bodrum’u birlikte STK’larla birlikte yöneteceğiz, vatandaşımızla halkla birlikte yöneteceğiz demiştik, bu toplantı da bu açıdan bizler için çok önemli. Halkımızın plajlarımızdan ve denizlerimizden rahatça faydalanmasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Bu toplantıyı da bunun için gerçekleştiriyoruz. Kıyılardan özgürce yararlanma hakkımızı tartışacağız. Artık söz bizlere değil sizlere düşüyor. Biz seçim öncesi vaatlerimizde bunları hep söyledik, şimdi sizler konuşacaksınız bizler yapacağız. Sizlerden önerilerinizi ve görüşlerinizi alarak yeni bir strateji belirleyeceğiz ve sorunlarımızı çözeceğiz. Turizmcilerimizi de göz önüne alarak karşılıklı empati kurarak ortak çözüm yolları bulmalıyız” dedi.

Vatandaşlar, plajların kullanım hakkı, işletmeler ile yaşadıkları sorunlar, iskeleler, şezlonglar, soyunma kabinleri, duş ,tuvalet ve temizlik konularında istek ve şikayetlerini dile getirdi. Başkan Aras da toplantı sırasında notlar aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katılımcılara toplantıya gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Başkan Aras; “Eleştirilmekten korkmuyoruz, her şeyi söyleyebilirsiniz. Bizi eleştirin biz doğru yolu bulalım, ama doğru yaptığımız işlerde arkamızda durun. Bodrum’u yağmalamak isteyenlere, Bodrum’un rantını kendi şahsi menfaatleri için kullanmak isteyen art niyetli gruplara karşı bizlerin arkasında değil önünde durun. Önce siz sesinizi yükseltin biz gereğini yapalım.” Dedi.

Aras: “Hiçbir kararın iki dudağımın arasında olmasını istemiyorum”

İşletmeler ve halk arasındaki ortak menfaat paydasının, bir yerde buluşturulması gerektiğini ifade eden Aras, “Ben de işletmeciyim, iskelem de var plajda şezlongumuz da var. İzinlerimizi ve ruhsatımızı alarak iskelemizi yaptık. Sonra protestolar oldu, zaman zaman pişman da oldum ancak daha sonra inşallah bunu düzelteceğiz. 2013’den bu yana işletmecilik yapıyorum. 6 yıldır belediyeden kimse bana gelip şuşezlongu da şuraya koy demedi. Belediye olarak bir standart oluşturulmamış işletmecilerimiz için. Burası halkındır burası işletmecilerindir diye bir şey yok. Belediye her konuda kamunun hakkını korumak için müdahil olmalıdır biz bunu yapacağız. Boşluk yaratılarak istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Biz Bodrum’da belediye olarak adaleti sağlayacağız. Belediye idareci değildir belediye kural uygulayıcıdır. Tespitlerimize başladık. Plajlarla ilgili komisyonlarımızı kuruyoruz, ben iki dudağım arasında olsun istemiyorum hiçbir şey, komisyonlar karar verecek. Her konuda sivil inisiyatife başvuracağız. Ben yaptım oldu zihniyeti ile bir şey yapmak istemiyorum” dedi.

“Belediye Bodrum’u kendisinden de Bodrumludan da korumak zorundadır”

Belediye plajlarının halka layık, duşları, kabinleri, tuvaletleri olan temiz bir hale getireceklerini söyleyen Başkan Aras; “ Plajlarımızın mevcut durumlarını tespit ediyoruz.Eksiklerini gidermek ve yenilerini yapmak için en kısa zamanda uygulamaya geçeceğiz. Hazirana kadar bunları yapmak için çalışacağız. Bodrum plajları maalesef şemsiye ve şezlong mezarlığına dönüşmüş durumda ve doğal görüntüsünden uzaklaşmış durumda. Biz işletmelerimizden de anlayış bekliyoruz. Onlar da belediyenin standartlarına çekilecekler. En azından denizden 5 metre geriye çekilecek ki vatandaşım o sahilde yürüyebilecek. Kapasitesine göre standartlar oluşturacağız. Bodrum’un standartları olmalıdır, herkes kafasına göre iş yapamaz. Bodrum’da belediyenin bile bir standardı olmalıdır. Belediye Bodrum’u kendisinden de Bodrumludan da korumak zorundadır. Biz sahil yolu, gölgelik, şemsiye, şezlong mesafesi gibi standartları belirlemek zorundayız ” dedi.

“Plajlara belli bir standart gelmesini sağlayacağız”

Başkan Aras ortak paydada buluşmak için çalışacaklarını ifade ederek, “Merkezi hükümet ile belediyemizin ortaya koyduğu iradeyle, vatandaşlarımız ve işletmelerimizle burada ortak bir paydada buluşarak, kent konseyimizin ilgili meclisinde de tartışılarak çıkan kararları biz belediye olarak burada uygulamaya hazırız. Ayrıca buradan sitelerimize seslenmek istiyorum. Bazı sitelerimiz var ki şezlonglarını zincirlerle kilitliyorlar bu da çok yanlış. Biz bunlarla da mücadele edeceğiz. Ayrıca belediye Milli Emlak’tan bütün Bodrum kıyılarının kullanım hakkını devralabiliyor. Bu durumda bir protokol ile yapılan bu devir bu sefer ecri misillerin de çok ciddi düşmesine yol açıyor. O zaman kıyılar bizim kontrolümüze geçecek. Vatandaşımız da mağdur olmayacak işletmecimiz de mağdur olmayacak. İşletmecimiz fazla ecri misil ödemeyecek aynı zamanda vatandaşımızın da plajı kullanmasının önü açılacak. Çünkü plajlara belli bir standart gelmesini sağlayacağız” dedi.