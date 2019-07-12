Bodrum'da makilik alanda yangın çıktı Bağla Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bağla Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iki arazöz ve orman işçilerinin yanı sıra helikopterle müdahale ediliyor. Geniş bir alana yayılan yangının bölgedeki yerleşim alanlarına yaklaştığı bildirildi. Mahallede ikamet eden vatandaşların da yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü. Bölgeye tedbir amacıyla 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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