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Bodrum’da Kabotaj Bayramı’nın 93. yılı kutlandı

Türk karasularında kabotaj hakkının verilmesinin 93’üncü yıl dönümünde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bodrum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:10
Bodrum’da Kabotaj Bayramı’nın 93. yılı kutlandı

Türk karasularında kabotaj hakkının verilmesinin 93’üncü yıl dönümünde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bodrum’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.


1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93’üncü yıldönümü, Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sadık Özilhan, İMEAK Deniz Ticret Odası Bodrum Şube başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Tören, Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu’nun Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Diğer çelenklerin sunulmasının ardından tören, limanda bulunan teknelerin sirenleri eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu gerçekleştirdi. Okçu konuşmasında, Türk karasularında egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra elde ettiği en önemli başarılardan biri olduğunu belirtti.


Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Denizcilik ve Kabatoj Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:


"Biliyorsunuz denizcilik ve kabotaj gerçekten çok önemli bir konu. Barbaros Hayrettin Paşa’mızın söylediği; ‘Denizlere hakim olan Cihan’a hakim olur’ sözü de denizlerin önemini anlatan en güzel söz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bu söze atıfta bulunarak denizciliğin önemini ayrıca vurgulamıştır."


Konuşmaların ardından protokol üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 101 No’lu bot ile Kumbahçe açıklarına gitti. Burada Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan veBodrum Liman Başkanı Burak Okçu deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Denize çelenk sunma töreni sırasında sürat teknesinin çektiği ve üzerinde ay yıldız bulunan paraşüt havalandı. TCSG 101 No’lu botun etrafında ise Bodrum Limanı, Bodrum Milta Marina, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne ait botlar ve römorkörler Türk Bayrakları açtı.


Vatandaşlar da kendileri için denize açılan Aslıhan 5 teknesinden töreni takip etti. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında saat 17.00’da Kumbahçe Mahfel Kafe önünde çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Etkinlikler akşam saatlerinde düzenlenecek Denizcilik ve Kabotaj Bayramı resepsiyonu ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:10
  1. doğa

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